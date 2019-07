Moscou dit vouloir que Washington remplisse toutes les conditions du traité nucléaire New Start

Moscou exigera que les États-Unis remplissent toutes les conditions du traité New Start de réduction des armes stratégiques qui expire en février 2021, a fait savoir le vice-ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Riabkov.

«Après la date butoir, nous avons publiquement déclaré une infraction américaine [...], nous avons effectué avec les Américains une recherche intense des voies de résolution de ce problème. Mais une telle solution n'a pas été trouvée. Ces actions des États-Unis, à notre avis, sapent la viabilité du traité New Start et créent un précédent dangereux d'interprétation unilatérale des obligations clés d'un accord international dans la sphère du contrôle des armements. Nous avons l'intention d’exiger l’accomplissement complet par la partie américaine de toutes les conditions du traité New Start», a déclaré Riabkov lors de la session du comité international du Conseil de la Fédération (la chambre haute du parlement russe).

Le traité New Start, conclu en 2011 entre la Russie et les États-Unis et limitant la course aux armes nucléaires, arrive à expiration en 2021. Toutefois, jusqu’à aujourd’hui, Washington ne s’est pas exprimé sur sa prolongation. Vladimir Poutine a annoncé que la Russie ne prolongerait pas le traité «si personne n’en veut» et qu’elle était ouverte aux discussions à ce sujet.