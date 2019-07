Des traces d’une civilisation inconnue découvertes en Équateur

Des fragments de récipients en céramique ont été découverts par des archéologues russes, équatoriens et japonais à une profondeur de 75 cm à 1 mètre lors de fouilles sur le site de Real Alto, en Équateur. Selon l’analyse radiocarbone par spectromètre de masse, la poterie remonte à 4460-4640 av. J.-C. Cette période coïncide avec la culture Valdivia, la plus ancienne culture américaine productrice de céramique. Néanmoins, les fragments trouvés se distinguent de la culture Valdivia par leur composition décorative et leur technique d'application.

​Les chercheurs espèrent retrouver d’autres artefacts de cette nouvelle culture archéologique lors de prochaines fouilles. En effet, elles aideraient à déterminer plus précisément les conditions dans lesquelles cette civilisation s’est développée. En outre, les scientifiques pensent qu’il est possible de trouver en Équateur des fragments de poterie liés à des périodes encore plus anciennes. Ces découvertes leur permettraient de savoir si la poterie a été inventée en Amérique du Sud en même temps que dans les autres cultures du monde ou si elle a été importée.