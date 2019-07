Le mannequin Naomi Campbell affirme qu'un hôtel français lui a interdit l'entrée car elle est noire

Naomi Campbell a déclaré qu’elle avait été refoulée d’un hôtel dans le sud de la France «parce qu’elle est noire».

Campbell et son ami ont été empêchés d’entrer dans un hôtel dont le nom n’a pas été cité, bien qu’ils y aient été invités pour un évènement, a-t-elle révélé à Paris Match dans une récente interview.

«Lors du festival de Cannes je suis passée dans une ville dans le sud de la France où j’avais été invitée à participer à un évènement dans un hôtel dont le nom restera secret. Ils n’ont pas voulu nous laisser entrer à cause de la couleur de notre peau», a-t-elle raconté. Selon elle, le portier a affirmé que l’endroit était bondé, alors même que d’autres personnes y entraient. «C’est à cause de ces incidents révoltants que je continuerai de parler fort et de me faire entendre», a martelé Campbell.

La top model a dit être heureuse d’aider une nouvelle génération de mannequins, conseillant de ne jamais permettre à personne de leur ôter leur estime de soi.

En réponse à la question de la diversité dans l’industrie de la mode, Naomi Campbell a avoué qu’elle voulait toujours que chacun soit traité de façon juste et que le combat pour la diversité continue. Elle a également mentionné Azzedine Alaïa, Gianni Versace et Yves Saint Laurent en tant que personnes influentes de ce milieu qui l’avaient soutenue tout au long de sa carrière.