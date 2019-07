La princesse de Jordanie demande une protection de Londres contre son époux, l’émir de Dubaï

Mardi 30 juillet, la Haute Cour de justice de Londres a tenu une première audience opposant la princesse Haya de Jordanie à son mari, l’émir de Dubaï, concernant la question de la garde de leurs enfants. La princesse a demandé officiellement à être placée sous une ordonnance de «protection contre un mariage forcé» devant le juge aux affaires familiales ainsi que sous une ordonnance de «protection contre des brutalités». En outre, elle a expressément réclamé la garde de leurs deux enfants, qui vivent déjà avec elle à Londres.

Quant à son mari, le Cheikh Mohammed bin Rashid al-Maktoum, qui n’a pas comparu à l’audience, il plaide pour le retour des enfants à Dubaï.

Elle «craignait pour sa vie»

La fuite de l'épouse de l'émir de Dubaï a fait grand bruit quelques semaines plus tôt. D’après les amis de la princesse que cite le Times, elle a fui le palais en «craignant pour sa vie» après que l’émir, qui est aussi le Premier ministre et le ministre de la Défense des Émirats arabes unis, a commencé à se méfier de sa «proximité» avec un garde du corps. Il n’est toutefois pas confirmé que ces soupçons aient été justifiés.

L’année dernière, Latifa al-Maktoum, l'une des filles de son mari, avait fugué avant d'être retrouvée en Inde. Son père l'avait fait emprisonner et torturer. Elle n'a pas donné signe de vie depuis décembre 2018.

Fuite en Allemagne

Auparavant, le tabloïd britannique The Sun avait écrit que Haya bint al-Hussein, qui n’a pas fait d’apparition en public depuis le mois de février, s’était échappée en Allemagne. Elle avait quitté le pays avec ses deux enfants -son fils Zayed, âgé de 7 ans, et sa fille al-Jalila, 11 ans- et la somme de 39 millions de dollars, avait également affirmé la publication. Plus tard, il a été annoncé que la princesse – qui est l’une des six épouses de l’émir - s’était ensuite rendue au Royaume-Uni.