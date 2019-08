Erdogan annonce une opération militaire turque dans le nord de la Syrie

Le Président Erdogan a annoncé que l'armée turque lancerait une opération militaire à l'est de l'Euphrate, dans le nord de la Syrie, et qu'Ankara avait déjà mis Moscou et Washington au courant de ses projets.

La Turquie mènera une opération militaire à l'est de l'Euphrate, dans le nord de la Syrie et elle en a déjà informé la Russie et les États-Unis, a déclaré ce dimanche 4 août le Président turc, Recep Tayyip Erdogan, à Bursa, dans le nord-est de la Turquie.

«Nous entrerons par l'est de l'Euphrate, comme nous sommes entrés dans Afrine, Jarablous et Al-Bab. Nous en avons informé la Russie et les États-Unis. Nous ne pouvons pas garder le silence face aux attaques contre notre pays», a indiqué M.Erdogan lors d’une cérémonie organisée à Bursa pour l’inauguration de l’hôpital de Bursa et l’autoroute reliant Istanbul et Izmir.

Une opération reportée depuis 2018

Le chef de l'État turc avait précédemment déclaré qu'Ankara était prêt à lancer une opération à l'est de l'Euphrate, ainsi qu'à Manbij contre les forces d'autodéfense des Kurdes syriens, si les États-Unis ne les faisaient pas partir

Il a ensuite annoncé avoir reporté le début de l'opération militaire après un entretien téléphonique avec Donald Trump le 14 décembre, suite auquel le Président américain avait décidé de retirer les troupes américaines de Syrie.