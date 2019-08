McDonald’s avoue que ses pailles «écologiques» ne sont pas recyclables

Utilisant 1,8 million de pailles par jour au Royaume-Uni, McDonald’s révèle que ses nouveaux modèles en carton, introduits en 2018 et censés être écologiques, ne le sont en fait pas, écrit The Sun. Et pourtant le géant de la restauration rapide avait renoncé aux pailles en plastique par souci de protection de l’environnement.