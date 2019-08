Un avion français en vol de reconnaissance près des côtes criméennes, selon un portail

Un avion de patrouille maritime de la Marine nationale française a effectué un vol de reconnaissance près du détroit de Kertch, à en juger par les données fournies par le site de surveillance aérienne PlaneRadar sur son compte Twitter.

«Un Breguet Atlantique ATL2 de la Marine française, immatriculé 27 et répondant à l’indicatif FNY5110 effectue un vol de reconnaissance dans la zone du point du détroit de Kertch», informe le portail de monitorage, ajoutant que les faits s’étaient déroulés vers 13h00 (heure de Paris).

​Le nombre de vols va croissant

Ces derniers temps on assiste à une intensification de l’activité d’avions de renseignement et de drones étrangers près des frontières russes. Ils ont notamment été aperçus près de la Crimée et de la région de Krasnodar (sud-ouest) et le long des frontières occidentales du pays.