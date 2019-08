Le financier Epstein, accusé de trafic sexuel, se serait suicidé dans sa cellule

Le financier de Wall Street, Jeffrey Epstein, accusé de trafic sexuel aux États-Unis, s’est donné la mort samedi matin au Metropolitan Correctional Center, à Manhattan, où il était incarcéré dans l'attente d'un procès, a annoncé la chaîne de télévision ABC se référant à trois représentants des organes judiciaires.

Selon le New York Times, le financier s'est pendu.

Le 18 juillet, il avait été débouté d'une demande de remise en liberté sous caution.

L'incident survient deux semaines après que l'homme de 66 ans a été retrouvé par terre dans sa cellule, blessé à la nuque. Jeffrey Epstein aurait alors été placé sous surveillance. Toutefois, selon le New York Times, rien n'indique que des mesures de surveillance particulière aient été prises depuis l'incident du 25 juillet.

Un réseau pédocriminel en France?

M.Epstein, qui avait des connexions avec des personnalités puissantes dont Bill Clinton, Donald Trump ou le prince Andrew, fils de la reine Elizabeth II d’Angleterre, a été arrêté le 6 juillet aux États-Unis après un séjour de plusieurs semaines en France. Deux jours plus tard, il avait plaidé non coupable.

Première affaire Epstein de 2008

En juillet, le journaliste David Perrotin a indiqué sur sa page Twitter qu'il était possible que ce financier et ancien professeur de mathématiques, dont la fortune est estimée à plus de 500 millions de dollars, ait également un réseau pédocriminel en France. D'après la chaîne de télévision CBS Miami, des perquisitions ont été effectuées au domicile de Jeffrey Epstein à New York.

En 2008, Jeffrey Epstein avait déjà été condamné pour avoir eu recours aux services de prostituées mineures. L’homme, qui avait alors plaidé coupable, encourait la prison à vie, mais il n’avait finalement écopé que de 13 mois de prison à des conditions très favorables à l’issue d’une négociation de peine. Il était inscrit depuis sur la liste américaine des délinquants sexuels et était impliqué dans plusieurs procès.

Les nouvelles accusations portées en 2019 contre M.Epstein ont entraîné la démission le 19 juillet du secrétaire au Travail à l’administration Trump, Alex Acosta. En 2008, M.Acosta, alors procureur fédéral en Floride, avait négocié l’accord judiciaire qui avait permis à M.Epstein de passer en prison seulement 13 mois.