Un énorme nuage de sable et de poussière recouvre une région ukrainienne – images

Une tempête de sable et de poussière, la plus forte de ces 50 dernières années, a frappé une région ukrainienne située au bord de la mer d’Azov, d’après les médias. Des images montrant un nuage sombre couvrant le ciel et des paysages de couleur orange ont été partagées sur les réseaux sociaux.

Une forte tempête de sable et de poussière s’est abattue vendredi 9 août sur la côte ukrainienne de la mer d’Azov et plusieurs villes du sud-est de l’Ukraine, pour la première fois en 50 ans, annoncent les médias ukrainiens.

Des images et vidéos du ciel de couleur jaune et rosâtre, et de la limite entre la mer et le ciel qui disparaît dans un immense nuage de poussière, ont inondé les réseaux sociaux.

La tempête, qui a duré plusieurs heures, a fait fuir les vacanciers, en panique.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от maklakova_anna (@diatonika717072) 10 Авг 2019 в 2:06 PDT

«Tout le monde a couru pour se cacher. C’était vraiment effrayant. Surtout quand un phénomène aussi incompréhensible, dangereux et désagréable s’approche de vous, accompagné de rafales de vent. Vous n’arrivez pas à comprendre ce qui se passe à ce moment-là», a confié un témoin sur Internet.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Надежда Козак (Захарчук) (@nadia_zakharchuk) 9 Авг 2019 в 11:42 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Местные Вести, Мелитополь (@mv_novosty) 9 Авг 2019 в 11:22 PDT

Selon le journal Melitopolskie Vedomosti, la région a déjà connu des tempêtes de sable et de poussière importantes par le passé.

En 1960, une grande tempête de poussière a affecté plusieurs régions en Ukraine, se propageant sur un million de kilomètres carrés, d’après le média. Le nuage ​​de poussière aurait alors culminé à 2.400 m d'altitude et déplacé 25 km3 de terre.