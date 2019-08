La Suisse va durcir sa politique de visas Schengen

Les États Schengen ont décidé de durcir les conditions d’octroi de visas après avoir adapté le code européen, afin de défendre leurs intérêts dans le domaine des retours. L’obtention d’un visa sera plus chère et l'État pourra faire pression dans le domaine des retours.

La Suisse a décidé de durcir sa politique de visas à partir du 1 février 2020, reprenant la dernière adaptation du code des visas européen, rapporte 20 minutes.

L’obtention d’un visa sera plus chère et l’État pourra faire pression dans le domaine des retours. Les modifications législatives nécessaires ont été adoptées mercredi 14 août par le Conseil fédéral.

Les États Schengen ont adapté le code européen pour défendre leurs intérêts dans le domaine des retours. Ils ont l’intention d’exercer une plus grande pression sur les pays tiers peu coopératifs grâce à la politique menée en matière de visas.

En outre, pour recevoir une autorisation de séjour dans un pays Schengen , les adultes devront payer entre 60 euros et 80 euros. Pour les mineurs de 6 à 12 ans, le prix augmentera de 5 euros pour atteindre 40 euros.

Toutefois, les procédures de délivrance de visas deviendront plus rapides et plus souples. De plus, une demande d’autorisation de séjour pourra être soumise six mois avant le voyage prévu, au lieu de trois auparavant, et elle pourra se faire en ligne.

Quant aux permis de séjours à entrées multiples, ils pourront être délivrés pour une plus longue période.