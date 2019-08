Un portrait «extrêmement sexuel» de Bill Clinton aurait été trouvé dans une résidence d’Epstein

Un portrait de l'ancien Président américain Bill Clinton en robe bleue, qui rappelle celle de Monica Lewinsky, et talons rouges dans le bureau ovale orne la résidence du financier américain Jeffrey Epstein, à Manhattan, selon une source citée par le Daily Mail.

L’informatrice anonyme du Daily Mail a réussi à prendre discrètement une photo du portrait de Clinton, qu’elle l’a transmise au journal.

«C’était absolument Bill Clinton. C’était choquant, c’était exactement son image. C’était un portrait extrêmement sexuel et provocant. Il portait des talons, une robe bleue et ses mains étaient posées d’une manière étrange», a indiqué la femme qui aurait passé environ une heure et demie dans la maison du milliardaire.

Comme le rappelle le Daily Mail, le tableau original est de l’artiste australo-américaine Petrina Ryan-Kleid. Il n’est pas toutefois clair si Epstein a acheté la toile ou s’il a fait faire une copie de celle-ci.

Affaire Epstein

Jeffrey Epstein, 66 ans, a été retrouvé mort le 10 août dans sa cellule du Metropolitan Correctional Center à Manhattan où il attendait son procès après avoir été inculpé de trafic sexuel de mineures début juillet. Le département de la Justice a évoqué un suicide apparent. Le FBI a lancé une enquête

Avant son arrestation, M.Epstein était considéré comme un acteur majeur de l'élite politique et culturelle des États-Unis, entretenant des relations avec Donald Trump, l'ex-Président Bill Clinton, le prince Andrew, duc d'York, des membres de la famille Kennedy, les anciens Premiers ministres israélien et britannique, Ehud Olmert et Tony Blair, l'ancien secrétaire d'État Henry Kissinger, les milliardaires Michael Bloomberg, Richard Branson et Rupert Murdoch, ainsi qu’avec de nombreuses autres personnalités publiques.