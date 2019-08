L’Iran effectue avec succès l’essai d’un nouveau missile

L’Iran a testé un nouveau missile, a annoncé samedi 24 août le général Hossein Salami, commandant du Corps des Gardiens de la révolution islamique, cité par l’agence de presse Tasnim.

«Notre pays est toujours le théâtre d'essais d'une variété de systèmes de défense et de systèmes stratégiques. On est dans un mouvement incessant vers le développement de notre pouvoir de dissuasion», a déclaré Salami. «Et hier a été l'un des jours les plus réussis pour cette nation».

Le commandant s’est gardé de préciser de quel type de missile il s’agissait.

Tensions entre Téhéran et Washington

La tension ne cesse de monter dans la région depuis le retrait américain de l'accord nucléaire iranien, suivi du rétablissement de lourdes sanctions américaines à l’encontre de l'Iran. Ces crispations se sont intensifiées ces dernières semaines, notamment en raison des incidents impliquant des pétroliers dans le Golfe.