Un Américain admis à l’hôpital avec des symptômes de grippe a perdu un quart de sa peau

Un Américain a perdu un quart de sa peau après avoir attrapé une infection, relate le Miami Herald.

David Ireland a été admis à l’hôpital avec des symptômes laissant croire à une grippe, mais son état s’est vite détérioré et une fasciite nécrosante, une infection provoquant une nécrose et plus connue sous le nom de bactérie mangeuse de chair, lui a été diagnostiquée.

En l’espace d’une semaine, l’homme a subi trois opérations pendant lesquelles plus de 25% de sa peau lui ont été retirés.

La fasciite nécrosante, ou bactérie mangeuse de chair, est une infection prenant la forme d’une bactérie qui atteint la peau et les tissus sous-cutanés et se propage le long des tissus qui recouvrent les muscles, les fascia.

Diagnostiquer la mangeuse de chair à un stade précoce est assez compliqué car ses seuls symptômes sont la douleur et la fièvre. Puis on observe des œdèmes et une hyperémie, la peau devient dense, sa palpation fait mal. Elle prend une couleur rouge foncé ou bleuâtre, se recouvre de bulles et des zones nécrotiques de couleur pourpre, violette ou noire apparaissent.