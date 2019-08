Elon Musk met en garde contre le problème le plus grave pour l’humanité dans 20 ans

Le cofondateur et PDG de Tesla et Space X, Elon Musk, et le patron d’Alibaba, Jack Ma, ont mis en garde contre le problème le plus grave qui se posera devant l’humanité dans 20 ans. Et ce n’est pas la croissance démographique, mais l’inverse.

La population mondiale risque de décroître de manière drastique dans 20 ans et ce sera le problème le plus grave de l’humanité, ont déclaré Elon Musk, cofondateur et PDG de Tesla et Space X, et Jack Ma, patron d’Alibaba, équivalent chinois d’Amazon, lors de la 2e Conférence mondiale sur l’intelligence artificielle WAIC 2019 qui se déroule à Shanghai du 29 au 31 août.

«Je m'inquiète du taux de natalité […]. La plupart des gens pensent qu’il y a trop de monde sur la planète, mais en réalité, ce point de vue est dépassé. En supposant que l'intelligence artificielle va bien et si elle est promise à un bel avenir, je pense que le plus gros problème auquel le monde sera confronté dans 20 ans est le déclin démographique. Le déclin, je tiens à le souligner. Le plus gros problème dans 20 ans sera le déclin de la population. Pas la croissance, mais le déclin», a indiqué M.Musk.

Jack Ma a souscrit à ces propos, ajoutant que la population mondiale risquait de diminuer à grande vitesse.

«Je suis tout à fait d'accord avec l’idée que le problème démographique posera un énorme défi. Il y a 1,4 milliard de personnes en Chine, cela semble beaucoup, mais je pense que ces vingt prochaines années, cela posera de gros problèmes pour la Chine. Et dans l’ensemble, les rythmes de décroissance démographique vont s’accélérer. Un effondrement est possible», a-t-il noté.

L'immigration ne réglera pas le problème

D’après Elon Musk, l’immigration, qu’on considère le plus souvent comme un moyen pour remédier au déclin démographique, ne semble pas capable de régler le problème.

«On répond d’habitude "qu’en est-il de l’immigration?" Mais d’où [les immigrés viendront-ils]?», s’est demandé M.Musk.

Dans ce contexte, Jack Ma a appelé à améliorer la qualité de vie et encourager la natalité.

La 2e Conférence mondiale sur l’intelligence artificielle WAIC 2019 a réuni plus de 200 intervenants et 400 exposants au centre des expositions de Shanghai d’une superficie de 15.000 m2. Parmi les participants figurent Alibaba, Amazon, IBM, Microsoft et autres.