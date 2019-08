L’homme à tout faire d’Epstein dévoile les «prestations» préférées de son ancien patron

Les habitudes et relations françaises du multimillionnaire américain Jeffrey Epstein, accusé d’agressions sexuelles, ont été révélées à Franceinfo par l’un de ses fidèles employés, son homme à tout faire. L’affaire Epstein a créé une onde de choc qui a poussé le parquet de Paris à ouvrir une enquête préliminaire.

Un de ses employés a avoué que Monsieur «aimait la compagnie des femmes, c’est vrai, mais elles étaient toutes majeures», soulignant toutefois qu’il était «poli, bien éduqué et généreux».

L’homme séjournait régulièrement en France d’où il rentrait par l’avion quand il a été arrêté à son arrivée aux États-Unis. Il avait acquis un appartement dans la capitale française, sur l’avenue Foch. Son homme à tout faire a également confirmé à Franceinfo qu’Epstein se trouvait souvent en compagnie de jeunes femmes, dont certaines restaient pour quelques jours à son domicile avant de repartir.

En outre, il raconte que Jeffrey Epstein «aimait beaucoup les massages. Elles étaient embauchées pour cela». Il doute néanmoins que «toutes ces prestations étaient accompagnées de relations sexuelles».

Affaire Epstein

Comme le rapportait précédemment le New York Times, l’autopsie d’Epstein a révélé qu’il s’était suicidé. Cela s'est passé le 10 août au Metropolitan Correctional Center de New York, alors qu’il était inculpé de trafic et abus sexuels. Avant cela, le 25 juillet, Epstein avait été retrouvé dans sa cellule «dans un état semi-inconscient» avec des blessures au cou.

Epstein est accusé d’avoir séduit et impliqué des dizaines de filles mineures dans des activités de prostitution. Selon les procureurs, entre 2002 et 2005, Epstein aurait eu des relations sexuelles avec des filles mineures qu'il aurait fait venir dans ses résidences à New York et en Floride. Il les aurait payées des centaines de dollars en espèces, après quoi il aurait demandé à certaines victimes de recruter de nouvelles filles.

Plusieurs de ses possibles victimes n’avaient pas 14 ans. Epstein n'a pas reconnu sa culpabilité. Il a été inculpé de trafic de mineurs à des fins d'exploitation sexuelle, encourant 40 ans de prison, et de complot en vue de se livrer à ce trafic, pouvant aller jusqu’à cinq ans d’emprisonnement.

Mort du milliardaire

Jeffrey Epstein, alors âgé de 66 ans, a été retrouvé sans vie le 10 août dans sa cellule du Metropolitan Correctional Center (MCC) à Manhattan, où il était détenu après son arrestation le 6 juillet. L'enquête a conclu au suicide par pendaison.

Les avocats de Jeffrey Epstein ont déclaré à l'audience qu'ils avaient des doutes sur les causes du décès de leur client. Le FBI est en train d'examiner deux caméras qui étaient placées devant la cellule de Jeffrey Epstein.