Сes propos sur les filles de Trump auraient couté cher à l’assistante personnelle du Président

L’assistante personnelle de Donald Trump, Madeleine Westerhout, a démissionné jeudi 29 août après avoir confié aux journalistes des informations sur les relations du Président avec ses enfants, rapportent des medias américains.

D’après Politico, dans sa conversation en off avec des journalistes, Mme Westerhout avait déclaré que la relation entre elle et le Président américain était meilleure qu’entre M.Trump et ses filles Ivanka et Tiffany. En outre, selon l’ex-assistante, Donald Trump n’aimait pas être pris en photo avec Tiffany car il la juge en surpoids.

L'ancienne «gardienne de la porte» avait également dit en plaisantant que Donald Trump n’arrivait pas toujours à reconnaître Tiffany dans une foule, relatent les sources de Politico.

Selon le New York Times, Mme Westerhout avait été contactée par les journalistes en août lors d’un dîner informel tandis que le Président américain séjournait dans son club de golf à Bedminster dans le New-Jersey. D’après CNN, Madeleine Westerhout n'a pas clairement indiqué durant son échange avec les journalistes que ses paroles relevaient du off, ainsi l’un des reporters a fait part de la conversation à la Maison-Blanche.

Trump réagit

Donald Trump a réagi samedi 31 août en traitant les commentaires de son ancienne assistante de «blessants». Le Président a ajouté qu’elle était «une très bonne personne» et qu’il lui souhaitait le meilleur.

Un ancien responsable de l'administration Trump cité par CNN a pour sa part souligné que parler de la famille du Président constituait «une ligne rouge» à ne pas franchir.