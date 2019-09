Une vidéo présentée comme celle de l’attaque du Hezbollah contre Israël dévoilée

La télévision Al-Manar, chaîne affiliée au Hezbollah, a rendu publique une vidéo montrant, comme il est expliqué, les tirs effectués le 1er septembre sur un véhicule militaire israélien.

*بالفيديو | #المقاومة_الإسلامية تستهدف آلية عسكرية إسرائيلية قرب ’ثكنة أفيفيم’*



وزع الإعلام الحربي المركزي في المقاومة الإسلامية مشاهد تظهر استهداف المقاومة الإسلامية آلية عسكرية إسرائيلية قرب "ثكنة أفيفيم"...#النتنياهو_الكذاب pic.twitter.com/xgmIKrU2uD — #حسين_مرتضى (@HoseinMortada) September 2, 2019

​L’enregistrement expose l’agglomération d’Avivim tournée du ciel et livrant des informations sur la base s’y trouvant et le nombre de militaires engagés. Ensuite, on montre le point depuis lequel les tirs de missiles antichars ont été effectués et les deux lancements de Kornet, est-il précisé.

D’après la chaîne, les deux projectiles ont parcouru 1,5 km avant d’atteindre la cible.

Escalade des tensions Israël-Hezbollah

Les tensions entre Tel Aviv et le mouvement chiite libanais Hezbollah sont montées d’un cran ces derniers jours après que ce dernier a accusé l'État hébreu d'avoir mené des frappes de drones dans la banlieue sud de Beyrouth.

Le 1er septembre, une escalade accompagnée de tirs de près de 100 projectiles en direction du sud du Liban a eu lieu. D’abord, un drone israélien a violé l’espace aérien libanais et largué des substances inflammables. Ensuite, le Hezbollah a tiré des missiles antichars en direction de l’État hébreu, précisant que les occupants du véhicule militaire visé avaient été tués ou blessés.

Tel Aviv a démenti les pertes, précisant qu’aucun civil ou militaire n’avait reçu même une égratignure et a riposté en tirant près d’une centaine de projectiles sur le sud du Liban en agissant depuis les airs.