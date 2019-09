Téhéran fixe la date d’une nouvelle étape de son affranchissement de ses engagements nucléaires

La diplomatie iranienne vient d’annoncer que le vendredi 6 septembre le pays passera à l’étape suivante pour suspendre plus d'engagements nucléaires. Mohammad Javad Zarif a informé que le Président Rohani fera l’annonce officielle le 4 septembre.

Le ministre iranien des Affaires étrangères, Mohammad Javad Zarif, a déclaré que le 6 septembre son pays passerait à la troisième étape de son affranchissement de ses engagements nucléaires.

«Nous laissons toujours le chemin ouvert pour la diplomatie, mais notre troisième étape de réponse est aussi prête. Mercredi, le Président l'annoncera. Je l’annoncerai à mon tour à Mme Mogherini. Et vendredi nous procéderons à sa mise en œuvre», a lancé Mohammad Javad Zarif dans une interview à la chaîne de télévision Rossiya 24.

Auparavant, le ministère iranien des Affaires étrangères avait fait savoir que Téhéran était prêt à suspendre plus d'engagements nucléaires si l'Europe ne respectait pas ses obligations et à passer à la troisième étape qui est déjà «élaborée et prête» ce jeudi 5 septembre.

Tensions autour de l’accord sur le nucléaire iranien

En mai 2018, Donald Trump a annoncé le retrait de Washington de l’accord de Vienne sur le nucléaire iranien. Et un an plus tard, le Président iranien Hassan Rohani a déclaré que Téhéran suspendait une partie de ses obligations en donnant deux mois aux autres participants pour revenir à sa mise en œuvre.