Emmanuel Macron se rendra à Moscou pour le 75e anniversaire de la Victoire

Jean-Yves Le Drian a confirmé lundi 9 septembre qu’Emmanuel Macron se rendrait à Moscou en mai 2020 pour assister aux célébrations organisées en Russie à l'occasion du 75e anniversaire de la victoire sur l'Allemagne nazie.

Première rencontre au format «2+2» depuis 7 ans

Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, et le ministre de la Défense, Sergueï Choïgou, rencontrent ce lundi 9 septembre à Moscou leurs homologues français , respectivement Jean-Yves Le Drian et Florence Parly. Parmi les sujets à l’ordre du jour figurent la situation en Ukraine ainsi que les récentes tensions dans le golfe Persique, la situation au Proche-Orient et en République centrafricaine.

