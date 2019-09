Netanyahou: le respect mutuel avec Poutine a empêché un affrontement avec la Russie en Syrie

Le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou a déclaré qu’un contact direct avec Vladimir Poutine avait empêché l’affrontement entre les forces russes et israéliennes, «presque inévitable» «à cause de la contradiction entre les tâches de l’aviation russe et les opérations militaires [israéliennes] pendant l'opération en Syrie».

Dans une interview accordée au journal russe RBC, le Premier ministre israélien a évoqué ses relations avec Vladimir Poutine ainsi qu’un éventuel conflit entre l’armée russe et Tsahal en Syrie.

C’est le contact direct avec le Président russe qui a empêché un affrontement avec la Russie en Syrie, a-t-il déclaré.

Selon lui, un tel affrontement était presque inévitable «à cause de la contradiction entre les tâches de l'armée de l'air russe et nos opérations militaires pendant l'opération en Syrie».

Il a souligné que les contacts avec Poutine lui étaient précieux et contribuaient au développement de relations économiques mutuellement bénéfiques entre les deux pays.

«Cette coordination n'est possible que parce que le Président Poutine et moi-même nous respectons mutuellement. Nous parlons vraiment sur un pied d’égalité, ouvertement, sans aucune négligence. Nous parlons directement, appelant les choses par leurs propres noms», a conclu M.Netanyahou.

Entretien ce jeudi

Vladimir Poutine s'entretiendra avec Netanyahou ce 12 septembre. Selon le service de presse du Kremlin, ils discuteront du développement futur de la coopération bilatérale et échangeront leurs points de vue sur la situation au Moyen-Orient.

Le bureau du chef du gouvernement israélien a noté que MM Poutine et Netanyahou envisageaient de discuter «des problèmes régionaux, y compris de la situation en Syrie, en mettant l'accent sur le renforcement des mécanismes de coordination militaire».

Mécanisme de communication entre les armées

Depuis l'automne 2015, un mécanisme de communication a été mis en place entre la Russie et Israël, destiné à les protéger contre des affrontements accidentels et autres incidents dangereux lors des opérations militaires en Syrie. Il repose sur une ligne de communication opérationnelle entre la base aérienne russe de Khmeimim en Syrie et le complexe de commandement et d’état-major israélien de Kiriya à Tel Aviv.