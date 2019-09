«Internet libre»? Le compte de la rédactrice en chef de Sputnik banni sur Facebook

La rédactrice en chef de Sputnik et de la chaîne RT, Margarita Simonian, a été suspendue ce jeudi 12 septembre de la plateforme Facebook.

«J’ai été bannie de Facebook. Nous sommes en train de préciser à cause de quoi et pourquoi. Et moi, je réfléchirai pendant ce temps-là à un Internet libre, à la liberté de parole et à tout ça», a-t-elle réagi.

Меня забанили на Facebook.

За что, почему - выясняем.



А я пока помедитирую о свободном интернете, свободе слова и вот этом всем. — Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) 12 septembre 2019​

Margarita Simonian a estimé dans ce contexte qu’il s’agissait de censure.

«Nous vivons dans un pays [la Russie, ndlr] où la censure américaine est pratiquée assez librement et sans obstacles. Ceux qui sont plus jeunes et vivent dans les réseaux sociaux estiment que c’est dans l’ordre des choses et ceux qui sont plus âgés et qui sont aux commandes ne comprennent souvent pas de quoi il s’agit. Et moi, j’ai simplement le blues», a-t-elle déclaré à Sputnik.

Message de RT

RT a écrit sur sa chaîne Telegram que la rédactrice en chef avait été «suspendue pour trois jours sur Facebook "pour violation des règles de la communauté"».

«Nous ne comprenons pas ce qui a pu provoquer ce bannissement. Nous avons adressé une demande à Facebook», a noté RT.