«Préoccupation» en Europe par le projet d'annexion de Netanyahou

La France, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne et le Royaume-Uni se disent «très préoccupés», dans un communiqué diffusé jeudi soir par le Quai d'Orsay, par la promesse d'annexion de la vallée du Jourdain et du nord de la mer Morte formulée cette semaine par Benyamin Netanyahou.

«La France, l’Allemagne, l’Italie, l’Espagne et le Royaume-Uni sont très préoccupés par les annonces relatives à une possible annexion de zones de la Cisjordanie, notamment la vallée du Jourdain et la côte nord de la Mer Morte», ont annoncé les cinq pays européens dans leur communiqué, cité par Reuters.

«Ces annonces, si elles étaient mises en œuvre, constitueraient une violation grave du droit international», est-il précisé dans le document.

Les cinq États européens «continueront d’appeler toutes les parties à s'abstenir de toute mesure contraire au droit international et qui mettrait en danger la viabilité de la solution des deux États, sur la base des lignes de 1967, et rendrait une paix juste et durable plus difficile», ajoute le texte.

Promesse d’annexer un pan de la Cisjordanie

M.Netanyahou a promis d'annexer une partie stratégique de la Cisjordanie en cas de réélection aux élections législatives du 17 septembre. La vallée du Jourdain, qui représente 30% de la Cisjordanie, est à présent sous contrôle total d'Israël et abrite des colonies de peuplement israéliennes.

La déclaration du Premier ministre est intervenue à une semaine jour pour jour d'élections législatives qui s'annoncent âprement disputées.