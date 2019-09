Les ventes de voitures russes Lada ont augmenté d’un tiers en Europe

Au cours du mois d’août 2019, plus de 700 voitures de marque Lada du constructeur automobile russe AvtoVAZ ont été vendues en Europe. C’est un tiers de plus que le nombre de véhicules vendus le même mois en 2018, informe l’Association des constructeurs européens d’automobiles (ACEA).

Selon le rapport mensuel de l’ACEA publié le 18 septembre 2019, au total, les automobilistes européens ont acheté 786 nouvelles voitures de la marque Lada qui appartient au groupe AvtoVAZ.

Au cours des huit derniers mois, les ventes de Lada s’établissaient cependant à 3.531 véhicules, ce qui est 7,3% de moins que pour la même période en 2018.

Le constructeur automobile AvtoVAZ, contrôlé par l'Alliance Rostec Auto BV, est une coentreprise de Renault et du holding russe Rostec. Début janvier 2019, AvtoVAZ a annoncé que les ventes à l'exportation de la marque Lada avaient augmenté de 57%, pour atteindre 38.050 voitures en 2018. Jan Ptacek, vice-président des ventes et du marketing chez AvtoVAZ, a déclaré que les voitures étaient vendues dans 34 pays, dont la Turquie, la Tunisie, le Chili et Cuba.