Jean-Michel Aphatie lance une Fake news sur Cuba et Mélenchon, les Insoumis l’interpellent

Dans un tweet publié le mercredi 18 septembre, l’éditorialiste de LCI Jean-Michel Aphatie a commenté la sortie du nouveau livre du chef de file de la France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon. Citant le journal L’Opinion, l’éditorialiste ironise : Jean-Luc Mélenchon «a écrit un livre cet été, notamment lors de son séjour à Cuba, un pays où l’opposition politique est totalement libre, comme chacun sait. Étonnant, non ?».

Les réactions des insoumis ne se sont pas fait attendre.

«Comment pouvez vous écrire ou relayer de telles sottises ? Sans rien vérifier, juste pour nuire… JLM n’a pas mis les pieds à Cuba cet été. Soyez journaliste, bon sang ! Pas propagandiste anti-Fi !», a tweeté le député insoumis Alexis Corbière.

«Jean-Michel Aphatie ne sait pas lire. Il confond Cuba et le Mexique. On peut en tout cas bénir la France, ce pays où les éditorialistes comme lui gagnent des fortunes pour avoir le droit de raconter n’importe quoi à longueur de temps et de tweets.», a ajouté Antoine Léaument, assistant de Mélenchon.

Plus tard dans la soirée de mercredi à jeudi 19 septembre, l’auteur du tweet en question a reconnu sa bévue sur Twitter: «Oui, j’ai commis une erreur, Mexique et pas Cuba, phrase alambiquée de L’Opinion, pardon. Mais quelle vigueur à démentir de la part de la France Insoumise Cuba? Connais plus. Jean-Luc Mélenchon passe 2 mois en AL et il ne va pas à Cuba. Étonnant, non?»

Pourquoi cette confusion ?

L’article de L’opinion en question, intitulé «Justice: voici venir le grand Mélenshow», n’indique jamais, en effet, que Mélenchon se trouvait à Cuba. Aphatie a sans doute été trompé par cette partie du texte: «Principal accusé dans le procès de l’attaque de la caserne Moncada, l’avocat cubain était parvenu à transformer le tribunal en tribune politique contre le régime du général Batista qu’il combattait, avant son amnistie puis un court exil au Mexique. Clin d’œil de l’histoire, c’est depuis ce même pays que Jean-Luc Mélenchon a rédigé l’essentiel des chroniques qui composent Et ainsi de suite, un procès politique en France (Ed. Plon, 2019)».

Pour rappel, le dernier livre de Mélenchon «Et ainsi de suite : un procès politique en France» est sorti en France le 19 septembre.