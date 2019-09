La France, l’Allemagne et le Royaume-Uni considèrent l’Iran comme «responsable» de l'attaque contre l'Arabie saoudite

Les dirigeants de la France, de l’Allemagne et du Royaume-Uni se sont mis d’accord sur un «responsable» dans l’attaque du 14 septembre contre des installations pétrolières saoudiennes. En effet, ils déclarent que c’est l’Iran le coupable dans cette histoire.

«Il est clair pour nous que l'Iran porte la responsabilité de cette attaque. Il n'y a pas d'autre explication plausible», ont-ils déclaré dans un communiqué commun à l'issue d'une rencontre tripartite en marge de l'Assemblée générale des Nations unies à New York.

Qui plus est, ils ont souligné que l’Iran devait s’abstenir «de toute nouvelle provocation», selon l’AFP.

«Nous condamnons avec la plus grande fermeté les attaques qui ont visé des sites pétroliers sur le territoire saoudien, le 14 septembre 2019 à Abqaïq et Khurais, et réaffirmons notre pleine solidarité avec le Royaume d'Arabie saoudite et sa population», lit-on dans le communiqué.

Attaques contre le pétrole saoudien

Samedi 14 septembre, des drones ont pris pour cibles deux installations stratégiques de la compagnie pétrolière Aramco sur les gisements d'Abqaïq et de Khurais, à plus d’un millier de kilomètres de Sanaa, la capitale du Yémen.

L’attaque a été revendiquée par les rebelles yéménites Houthis. Selon les autorités saoudiennes, au moins 18 drones et sept missiles de croisière ont été utilisés. L’Arabie saoudite ainsi que les États-Unis accusent l’Iran, qui soutient le mouvement houthi, d’avoir orchestré l’opération. Téhéran a démenti toute implication.