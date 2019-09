Affaire Epstein: le témoin numéro un aurait été localisé à l'étranger

La police française a localisé Jean-Luc Brunel, le témoin numéro un dans l'affaire Epstein, en Amérique du Sud, relate Le Parisien. Selon le journal, aucune audition n’est pour autant prévue dans l’immédiat.

L’homme était recherché depuis plusieurs semaines après l’ouverture de l'enquête française dans le dossier du financier soupçonné d'abus sexuels sur mineures et mort en juillet . Les policiers de l'Office central pour la répression des violences aux personnes (OCRVP) ont fait des réquisitions auprès des compagnies aériennes et du fichier des passagers (PNR), des vérifications bancaires et sur les réseaux sociaux, se sont renseignés auprès de la police aux frontières (PAF) et des services d'immigration à l'étranger.

Jean-Luc Brunel, dont le nom figurait dans l'enquête américaine visant le multimillionnaire, a été accusé de viol par une ancienne top model. L’agent de mannequins est également soupçonné d'avoir servi de «rabatteur» au bénéfice de Jeffrey Epstein, d’après des témoins américains dans l’affaire.

Mardi 24 septembre, la police a mené ses premières perquisitions dans le volet français de cette affaire.

Les forces de l’ordre se sont ainsi rendues dans l'appartement parisien de Jeffrey Epstein et dans l'agence de mannequins fondée par Jean-Luc Brunel.