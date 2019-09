Disparition de Chirac: quand l’hommage prend une dimension internationale

La France se prépare à dire au revoir au cinquième Président de la Ve République au lendemain de sa mort, à 86 ans. Jacques Chirac sera inhumé au cimetière du Montparnasse, aux côtés de sa fille Laurence, décédée en 2016.

En France comme à l’étranger, réactions et hommages ne se sont pas fait attendre, tous bords politiques confondus.

«Sage et visionnaire», selon Poutine

Vladimir Poutine a réagi jeudi à la mort de l'ancien chef de l'État français, saluant un dirigeant «sage et visionnaire», a indiqué le Kremlin dans un communiqué.

«Jacques Chirac a acquis le respect mérité de ses compatriotes et une haute autorité internationale en tant que dirigeant sage et visionnaire ayant toujours défendu les intérêts de son pays», a affirmé M.Poutine, qui a récemment désigné Chirac comme le dirigeant étranger qui l'a au cours de sa carrière le plus impressionné.

«Sa perte sera ressentie dans toute la France»

Le Premier ministre britannique Boris Johnson a salué en Jacques Chirac «un formidable dirigeant politique qui a façonné le destin» de la France. «Sa perte sera ressentie dans toute la France, à travers les générations», a-t-il écrit sur Twitter, faisant part en français de «toutes (ses) condoléances à sa famille, à ses proches et au peuple français».

En Allemagne, il était un «formidable partenaire»

«Je suis très attristée par l'annonce de la mort de Jacques Chirac», a indiqué la Chancelière allemande dans un tweet du porte-parole du gouvernement, Steffen Seibert.

«Il était pour nous, Allemands, et pour moi personnellement un partenaire formidable et un ami», a-t-elle déclaré, rendant hommage à «un grand homme d'État et Européen.»

Une perte pour la France et l’Europe, selon la Belgique

«La France et l'Europe perdent une figure majeure qui aura marqué l'histoire politique de ces dernières décennies. Je retiens de Jacques Chirac le courage d'avoir reconnu la responsabilité de l'État français dans la déportation des Juifs au cours de l'occupation de la France par l'Allemagne nazie. Sa défense du "oui" dans le référendum de 2005 sur la Constitution européenne témoigne aussi d'un engagement prononcé en faveur d'une Europe plus solide», a déclaré Charles Michel, Premier ministre belge et futur président du Conseil européen.

Tous ses rôles salués

Pour le Président portugais Marcelo Rebelo de Sousa, Jacques Chirac «a toujours été très chaleureux avec les communautés portugaises de France, à la fois en tant que maire de Paris, Premier ministre et Président de la République française.»

Son hommage fait écho à celui de Pedro Sanchez, chef du gouvernement espagnol. «Comme Premier ministre, maire de Paris et Président de la République française, disparaît un dirigeant qui a imprimé sa marque sur la politique européenne», a-t-il tweeté.

«Aimable» malgré les «différends» avec Blair

Tony Blair, ancien Premier ministre britannique, s’est souvenu des différends qu’il a eu avec le défunt: «En dépit de nos différends de temps à autre, il fut toujours et sans faillir aimable, généreux [...]. Nous avons commencé ensemble le projet de défense européen à Saint-Malo. Nous avons œuvré étroitement [...] pour assurer que l'élargissement de l'Europe se produise de façon à intégrer l'Est et l'Ouest».

Un «grand ami»

Ali Bongo Ondimba, Président gabonais, a tweeté que «Jacques Chirac était un grand ami du Gabon et un amoureux sincère de l'Afrique.» Pour lui, l’ex-Président était «plus qu'un ami, un père spirituel dont je n'oublierai jamais la bienveillance.»

Le Président tchadien a salué la mémoire de «ce grand Homme d'État» qui a beaucoup œuvré au raffermissement les relations entre la France et son pays.

Une source d’inspiration pour le Premier ministre canadien

Le Premier ministre canadien Justin Trudeau a également consacré un tweet à la mémoire de Jacques Chirac, saluant «un leader inspirant, dévoué à son pays et déterminé à bâtir un monde plus juste et plus pacifique». Il a également présenté ses condoléances à la famille et aux proches de l'ancien Président français.