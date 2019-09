Un vaisseau fantôme découvert aux États-Unis 118 ans après son naufrage - images

Le cargo Hudson coulé il y a 118 ans qui, selon les riverains, écumait les eaux depuis comme un vaisseau fantôme, a été découvert au fond du lac Supérieur à une profondeur de 250 mètres, dans la région des Grands Lacs limitrophe des États-Unis et du Canada, a annoncé MPR News.

Le média précise que cette découverte remonte à cet été. Un sonar puis une caméra pour localiser et confirmer la découverte du Hudson ont été utilisés pendant les recherches.

Les chasseurs d’épaves ont raconté que le cargo construit en 1888 était presqu’intact.

Le navire qui transportait une cargaison de blé et de lin est sorti du port de Duluth le 15 septembre 1901 et a disparu en affrontant une tempête. Le lendemain, des gardiens de phare ont expliqué avoir vu «se renverser et couler un paquebot non identifié».

C’est seulement le 20 septembre 1901 que des pêcheurs ont trouvé plusieurs débris appartenant à l’Hudson, ainsi que des corps de membres d’équipage. Cependant, le lieu exact du naufrage et le sort des matelots restaient inconnus.

Dans les décennies qui ont suivi, les riverains affirmaient que l’Hudson naviguait toujours sur le lac en tant que navire fantôme.