L’Arabie saoudite lance des visas touristiques: les vacanciers «se plairont dans le royaume»

Une première : l’Arabie saoudite a autorisé les étrangers de n’importe quelle confession de 49 pays, y compris la Russie, à obtenir leur visa en ligne avant leur départ, ou bien à l'arrivée sur le sol saoudien.

«Les visas touristiques en ligne sont délivrés pour un délai d’un an. Leurs porteurs peuvent se rendre dans le royaume à plusieurs reprises dans le courant de l’année, chaque séjour ne devant pas dépasser 90 jours. S’il s’agit de séjours multiples, la limite est de 180 jours. Les frais consulaires, y compris ceux de l’assurance médicale qui couvre tout le séjour au royaume, constituent 440 rials saoudiens, soit environ 117 dollars, et sont payés en ligne», a détaillé dans son commentaire pour Sputnik Raid ben Khalid Krimli, l’ambassadeur saoudien en Russie.

Et de préciser qu’un voyage précédent dans des pays tels que l’Iran ou Israël, n’empêcherait pas d’obtenir un visa en ligne pour se rendre en Arabie saoudite.

L’hospitalité de l’Arabie saoudite est connue

Raid ben Khalid Krimli a indiqué que l’hospitalité de l’Arabie saoudite était bien connue. Les Saoudiens tiennent à réserver un accueil digne à leurs hôtes, à les aider et à rendre leur séjour au royaume le plus agréable et joyeux possible.

«Les touristes se plairont dans le royaume. Cinq sites classés au Patrimoine mondial de l’Unesco se trouvent en Arabie saoudite […], alors que ses plages s’étendent sur 3.800 km», a-t-il poursuivi.

Un des pays les plus «sécurisés du monde»

Et d’inviter les investisseurs à participer au développement du tourisme saoudien qui avait tout pour réussir.

L’ambassadeur a rappelé que l’Arabie saoudite figurait parmi les pays les plus tranquilles et sécurisés du monde, où les touristes et les expatriés n’avaient rien à craindre.

En dehors des endroits publics, les femmes «libres dans le choix de leurs vêtements»

Raid ben Khalid Krimli a indiqué que les femmes étaient libres de venir en Arabie saoudite si elles avaient déjà atteint l’âge de 18 ans, mais que celles en dessous de cette limite devaient être accompagnées par un tuteur d’au moins 18 ans.

«Dans les endroits publics, les femmes devront porter des "vêtements pudiques"». Dans notre pays, le code vestimentaire est explicite tant pour nos propres citoyens que pour les étrangers. Sur les plages privées et dans les domaines privés, les femmes sont absolument libres dans le choix de leurs vêtements. Nous respectons la vie privée des autres personnes», a résumé l’ambassadeur saoudien à Moscou.