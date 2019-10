Pour Poutine, la Russie est «un pays-civilisation»

Au cours de son histoire, la Russie a prouvé sa capacité à s’imprégner des cultures et des traditions des peuples qui l’habitent, sans nuire à leur identité et originalité, a indiqué le Président russe, avant de souligner qu’elle pourrait ainsi être prise en exemple.

S’exprimant devant le club de discussion Valdaï, le Président russe a expliqué comment la Russie avait réussi à préserver la diversité culturelle et traditionnelle de ses peuples.

«Dans un sens, c’est un pays-civilisation qui s’est intrinsèquement imprégné de plusieurs traditions et cultures. La Russie a préservé leur identité et originalité, mais elle a en même temps su garder l’unité des peuples qui l’habitent, ce qui est très important. Nous sommes très fiers de cette harmonie, de l’originalité et du destin commun des peuples de la Fédération de la Russie. Et nous y tenons beaucoup», a-t-il déclaré.

Il a également estimé que l’expérience de la Russie pourrait être utile à ses partenaires.

«Il est évident pour nous, la diversité au sein de l’État est la norme. Elle enseigne la patience et la tolérance, au sens véritable du terme, comme une capacité à comprendre et à accepter différents points de vue, traditions et modes de vie, et à ne pas imposer son modèle comme axiome», a-t-il ajouté.