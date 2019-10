Les Pays-Bas renoncent au mot «Hollande» pour développer le tourisme

Les Pays-Bas vont mettre en œuvre une stratégie inédite de positionnement en ne se présentant plus au niveau international sous le nom de «Hollande», mais sous celui de «Pays-Bas». Cette nouvelle image de marque sera présentée plus tard cet automne, annonce le site Adformatie.

Ce changement marque un effort d’éloignement avec les associations indésirables qu’a le pays avec le quartier chaud d’Amsterdam et ses fameux coffee shops . Il est appelé à encourager notamment le tourisme

La campagne de relations publiques sera menée entre autres par le gouvernement, l'industrie du tourisme et des groupes d'entreprises, précise le Telegraph.

Nouveau nom de marque?

«Il a été convenu que le nom "Pays-Bas", nom officiel de notre pays, devrait être utilisé de préférence», a déclaré une porte-parole du ministère néerlandais des Affaires étrangères.

Ce nom figurera dans la promotion du concours Eurovision de la chanson, qui se tiendra à Rotterdam en mai prochain. L’équipe nationale de football ne sera désignée que comme celle des Pays-Bas, de même que l’équipe néerlandaise aux Jeux olympiques de Tokyo en 2020.

La Hollande septentrionale et la Hollande méridionale sont des provinces des Pays-Bas situées sur la côte ouest du pays. Elles ont été gouvernées par les comtes de Hollande du 10ème au 16ème siècle et ont formé plus tard la partie la plus influente de la République néerlandaise.

Les Pays-Bas ont été fondés après la défaite de Napoléon à la bataille de Waterloo il y a plus de 200 ans, mais le nom Hollande a toujours été utilisé pour les désigner.