Moscou et Ankara acceptent de réaliser des échanges en devises nationales

La Russie et la Turquie ont signé un accord sur des échanges commerciaux en devises nationales, a annoncé ce mardi 8 octobre le ministère russe des Finances.

Selon le communiqué ministériel, le document vise à «élargir et renforcer la coopération interbancaire ainsi qu’à assurer les paiements ininterrompus» entre les deux parties.

L’accord a été signé par le premier vice-Premier ministre russe, Anton Silouanov, et le ministre turc du Trésor et des Finances, Berat Albayrak.

«La signature de l’accord constitue un pas important vers l’expansion et le développement d’une coopération commerciale et économique mutuellement bénéfique et équitable entre la Russie et la Turquie», souligne le ministère.

Cartes Mir pour la Turquie

Dans le même temps, Moscou et Ankara ont convenu d’étendre l’acceptation des cartes du système de paiement russe Mir en Turquie et de connecter les banques et entreprises turques à l’équivalent russe du système de virement international SWIFT

Les autorités russes avaient pris la décision de développer un système national de cartes bancaires après que les réseaux Visa et MasterCard avaient cessé de desservir les cartes issues par certaines banques russes visées par les sanctions occidentales.