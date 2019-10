Nouvelles informations sur l’attaque au camion en Allemagne

L’auteur de l’attaque au camion qui a fait huit blessés dans la ville allemande de Limburg, en Hesse occidentale, a été placé en détention provisoire pour tentative de meurtre et lésions corporelles intentionnelles, a annoncé mardi 8 octobre le parquet de Francfort-sur-le-Main.

Selon la version en ligne du magazine Spiegel, ce Syrien de 32 ans était déjà connu des services de police, mais ne figurait pas sur les listes d’extrémistes et n’avait pas de liens avec les milieux islamistes disposés à la violence. Il a par le passé été accusé de lésions corporelles, de possession de 2,9 g de haschich et de vols.

L’auteur de l’attaque est arrivé en Allemagne en novembre 2015. Sa carte de séjour a expiré le 1er octobre, affirme Der Spiegel.

​Pendant l’arrestation, l’assaillant aurait crié le mot «Allah» et opposé une résistance aux forces de l’ordre. La police de Hesse a déjà perquisitionné deux appartements dans les arrondissements d'Offenbach et de Limburg-Weilburg, où elle a saisi des téléphones portables et des clés USB, a annoncé le site du service anti-incendie allemand Feuerwehr.de.

Était-ce une attaque terroriste?

Pour l’instant, la police n’exclut pas la piste d’un attentat, mais cette hypothèse n’est pas privilégiée, selon les médias.

Le parquet antiterroriste a déclaré qu'il ne voyait encore aucune raison de se saisir de l'affaire, relate l'agence de presse allemande DPA.

D’autre part, la deuxième chaîne de télévision publique ZDF a affirmé que les représentants des organes de sécurité locaux et fédéraux avaient qualifié les événements du Limburg d'acte de terrorisme lors d'une conférence téléphonique tenue ce mardi matin.

Le ministre de l'Intérieur de la Hesse, Peter Beuth, a estimé que cette attaque rappelait les attentats organisés à Nice et sur le marché de Noël à Berlin, où des islamistes avaient conduit délibérément des camions dans la foule, note ZDF.

Attaque au camion à Limburg

Un semi-remorque a percuté sans freiner lundi 7 octobre, sept voitures et une camionnette patientant devant un feu tricolore non loin de la gare de Limburg an der Lahn, en Hesse occidentale, vers 17h20 heure locale (16h20 heure de Paris).

Selon les médias, l’assaillant avait précédemment dérobé le camion en traînant le chauffeur hors de sa cabine. Il a ensuite heurté les voitures, quelques centaines de mètres plus loin. Après la collision, l’assaillant aurait plusieurs fois prononcé à haute voix le mot «Allah», d'après des témoins cités par Frankfurter Neue Presse.

Neuf personnes, dont le voleur du camion, ont été blessées. Sept d’entre elles sont toujours à l’hôpital, dont l’une dans un état critique.