Le typhon le plus dévastateur de ces dernières décennies se dirige droit vers le Japon - photos

Le «monstrueux» typhon Hagibis va frapper le Japon à partir de ce vendredi 11 octobre. Il est l'un des plus dévastateurs que l'archipel nippon ait connu depuis des dizaines d’années. Les météorologues annoncent des records de précipitations et les autorités exhortent la population à se préparer à évacuer.

Le Japon se prépare vendredi 11 octobre à subir le passage du puissant typhon Hagibis, l’un des plus dévastateurs que l’archipel nippon ait connu au cours des dernières décennies, relate Le Dauphiné libéré.

Selon l'agence météo du Japon, son intensité est «très forte», soit à peine un cran de moins que le niveau maximum dans lequel il était classé précédemment.

Le quotidien indique que ses rafales peuvent atteindre les 250 km/h et les vagues jusqu’à 17 mètres de haut. Les météorologues s'attendent ainsi à des «vents brutaux et une mer violente», ainsi qu'à des précipitations record dans certaines régions, avec notamment 50 cm de pluie en 24 heures dans la zone de Tokyo et jusqu'à 80 cm dans le centre du pays.

D’après Le Dauphiné libéré, les spécialistes pensaient que le typhon avait perdu en intensité, mais mercredi 9 octobre un «autre œil» est venu prendre la place du premier.

*Tropical* Super Typhoon #Hagibis is a monster! Equivalent-CAT5 with 160 mph (257 km/h) peak sustaiend winds and textbook structure. Note the large, clear eye and big, symmetric CDO and outflow! Images: Himawari-8 / Japan Meteorological Agency (JMA) / CIRA pic.twitter.com/ckbqqYBQhh — severe-weather.EU (@severeweatherEU) October 9, 2019

Le responsable de l’Agence météo japonaise, cité par Le Dauphiné libéré, a demandé aux populations concernées de prendre des mesures de précaution avant l’arrivée d’Hagibis et de procéder à des évacuations volontaires.

Les résidents de la région ont commencé à se préparer à l’arrivée du typhon en achetant tous les produits disponibles dans les magasins, selon des photos publiées sur les réseaux sociaux.

Qui dit typhon au #Japon dit... pénurie de pain 🤔 TOUTES les boulangeries ont été dévalisées par les gens qui finissent à 17h... Vous auriez pas pu en laisser un peu pour les autres ? #Hagibis pic.twitter.com/S1VQgi7Fan — Balbo42👘 (@balbo42) October 11, 2019

Typhon Faxai

Il y a un mois, le puissant typhon Faxai, accompagné de vents et de pluies torrentielles, s’était abattu sur la région de Tokyo, conduisant à des évacuations massives, des coupures de courant et des interruptions de transport.

Faxai avait causé au moins deux morts et plus d'une centaine de blessés, et endommagé plusieurs dizaines de milliers d'habitations ainsi que de nombreuses infrastructures électriques.