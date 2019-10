Typhon Hagibis: une Japonaise tombe d’un hélicoptère lors de l’évacuation

Une Japonaise de 70 ans est tombée d’un hélicoptère lors de l’évacuation provoquée par le puissant typhon Hagibis, rapporte l’agence Kyodo.

Au moment de l’accident survenu dans la ville d’Iwaki de la préfecture de Fukushima, l’hélicoptère se trouvait à une altitude de 40 mètres. La femme a été transférée dans un hôpital dans un état de mort clinique.

Le typhon Hagibis, qui s’est abattu sur le Japon plus tôt dans la semaine, a fait, selon un dernier bilan, 23 morts et 16 disparus. Il est également dénombré plus de 160 blessés.

Les autorités avaient auparavant émis des recommandations d’évacuations concernant plus de neuf millions d’habitants après des précipitations «sans précédent» ayant entraîné le déclenchement de l’alerte pluies maximale.

L’armée vient à l’aide des sinistrés

Des dizaines de milliers de soldats et de sauveteurs japonais ont été déployés pour venir en aide aux habitants et lutter contre les inondations après le passage du typhon Hagibis, considéré comme l’un des plus puissants ayant jamais frappé le pays.

Selon les autorités, il existe toujours un risque que des rivières sortent de leur lit dans l’est du pays. Le Premier ministre Shinzo Abe a dépêché le ministre chargé de la gestion des catastrophes naturelles dans les zones affectées par le désastre.