L’armée turque affronte les forces kurdes pour le contrôle de la ville syrienne de Tall Abyad

Les troupes turques, en coopération avec des détachements de l’Armée syrienne libre, sont entrées dans l’ouest de la ville syrienne de Tall Abyad, rapporte depuis la frontière turco-syrienne un correspondant de Sputnik.

Des affrontements acharnés ont lieu dans la ville entre les Turcs et les unités des forces kurdes de défense du peuple. Le bruit des combats s’entend jusque dans la ville frontalière turque d’Akçakale.

Parallèlement, des tirs d’artillerie visent les positions des unités kurdes. Ce matin, l’Armée syrienne libre et l’armée turque ont pris le contrôle du village d’Eynel Erus, situé à trois kilomètres à l’ouest de Tall Abyad.

Le déminage du territoire est effectué dans les zones occupées par les forces armées turques, précise le correspondant.

Offensive turque

Le Président turc a annoncé le 9 octobre le début de l’offensive Source de Paix dans le nord-est de la Syrie, contre le Parti des travailleurs du Kurdistan, interdit en Turquie, et Daech* . Elle a pour but, d’après Recep Tayyip Erdogan, de sécuriser la frontière sud de son pays. Le jour même, l’aviation turque a bombardé la ville de Ras al-Aïn et plusieurs autres localités situées à la frontière. Les autorités syriennes ont plus d’une fois condamné la politique d’occupation menée par Ankara dans le nord de la Syrie. La Russie a appelé la Turquie à éviter les actes qui empêcheraient le règlement du conflit syrien, lequel perdure depuis 2011.

*Organisation terroriste interdite en Russie.