Brexit-Free: Sky News lance une nouvelle chaîne 100% sans Brexit

Face au ras-le-bol des Britanniques, dont un tiers affirment éviter les informations sur le Brexit selon un récent sondage, la chaîne Sky News a pris la décision de lancer Brexit-Free, une chaîne qui permettra aux téléspectateurs de ne plus entendre parler de la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne.

Sky News Brexit-Free émettra dès le 16 octobre sur la chaîne 523 de Sky, du lundi au vendredi de 17 h à 22 h.

Selon John Ryley, directeur de Sky News, la nouvelle chaîne a pour l’objectif d’offrir aux gens «la possibilité de faire une pause dans le Brexit», tandis que la principale chaîne d’information du groupe continuera à couvrir le pénible divorce entre Bruxelles et Londres.

Vers un Brexit «coûte que coûte»

En juin 2016, les Britanniques ont voté par référendum à 52% en faveur de la sortie de l’UE. Plus de trois ans et demi plus tard, le Brexit a déjà été reporté à deux reprises et les désaccords sur la manière de le mettre en œuvre demeurent profonds.

Le Premier ministre britannique Boris Johnson a promis un Brexit «coûte que coûte» le 31 octobre, avec ou sans accord avec l’UE, et les négociations avec Bruxelles se poursuivent toujours pour éviter un éventuel «no deal» avant la date limite.