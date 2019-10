Maroc: le roi gracie la journaliste condamnée pour «avortement illégal»

Le roi du Maroc a gracié la journaliste Hajar Raissouni, récemment condamnée à un an de prison pour «avortement illégal» et «relations sexuelles hors mariage», indique un communiqué officiel diffusé mercredi.

La grâce concerne la jeune femme de 28 ans et son fiancé ainsi que l'équipe médicale arrêtée en même temps qu'eux, selon la même source.

La journaliste du quotidien arabophone Akhbar Al-Yaoum sera libérée «dans les prochaines heures», en même temps que son fiancé et que le gynécologue qui avaient été condamnés avec elle, a indiqué une source gouvernementale à l'AFP.

Cette décision a été motivée par «la compassion» et le «souci» du roi de «préserver l'avenir des deux fiancés qui comptaient fonder une famille conformément aux préceptes religieux et à la loi, malgré l'erreur qu'ils auraient commise», précise le ministère de la Justice dans le communiqué.

Condamnation

Le tribunal de Rabat a condamné la journaliste Hajar Raissouni à un an de prison ferme le 30 septembre dernier. Arrêtés et jugés en même temps qu'elle, son gynécologue a écopé de deux ans de prison ferme, son fiancé d'un an ferme, un anesthésiste d'un an de prison avec sursis et une secrétaire de huit mois avec sursis.

Lors d'une audience Mme Raissouni, qui dénonce un procès «politique», avait nié tout avortement, assurant avoir été traitée pour une hémorragie interne, ce que son gynécologue a confirmé devant le tribunal.

