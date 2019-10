De l'eau des toilettes recyclée servie aux clients d’un restaurant belge

Les clients du restaurant belge Gust’eaux situé dans la commune néerlandophone de Cuerne (Kuurne), à proximité de Courtrai, se voient offrir depuis le 11 octobre de l’eau de table recyclée qui a auparavant servie dans les toilettes de cet établissement, ainsi que de la bière faite à partir de cette eau purifiée, annoncent les médias belges.

Les propriétaires ont dû opter pour un système de recyclage de l’eau puisque leur restaurant se trouve dans une zone dépourvue d’égouts.

Cette eau «est totalement saine et de haute qualité», a indiqué Veerle Depuydt, coordinatrice du Centre flamand de connaissances sur l'eau (Vlakwa), au journal VRT.

L'eau des toilettes transformée en eau potable

Les eaux usées des toilettes et de la cuisine passent par plusieurs étapes de recyclage avant de revenir au restaurant conformes aux normes potables. Après être passées par un dispositif qui filtre les graisses difficiles à traiter et par une fosse septique, les eaux sont envoyées vers un champ de percolation où des couches de sol et des plantes les purifient davantage, précise VRT.

Une partie de l'eau ainsi épurée retourne aux toilettes, alors que l’autre est envoyée dans une installation spéciale, SolarAQ, créée par la société belge BOSAQ.

L’installation contient divers filtres destinés à éliminer les plus petites impuretés, à tuer les bactéries et les virus et à neutraliser les substances nocives. L'appareil comprend notamment des filtres à charbon actif et un système de désinfection fonctionnant à l’aide du rayonnement UV, d’après le média. Mais comme l’eau ainsi traitée devient trop pure pour être potable, l'installation y ajoute en outre des minéraux.

L'installation de Cuerne «a été conçue par un ingénieur ayant travaillé en Antarctique», explique le professeur Stijn Van Hulle de l’Université de Gand, qui supervise le projet.

«Ici aussi, les gens doivent utiliser l’eau avec parcimonie. Comme dans l'espace, où les astronautes boivent leur propre urine. Elle est purifiée de la même manière», note le chercheur cité par VRT.

Selon lui, le processus de traitement des eaux usées est surveillé en permanence.

«L'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (AFSCA) a aussi déclaré que la technologie était sûre», note-t-il.

Le même système de purification d’eau est utilisé en Afrique pour fournir de l’eau aux populations isolées, mais l’expérience reste encore inédite en Europe, conclut le journal.