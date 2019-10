La Russie et l’Iran se disent prêts à contribuer au dialogue entre Ankara et Damas

Les ministres des Affaires étrangères russe et iranien se sont dits prêts à faciliter le dialogue entre Ankara et Damas, de même qu’entre les autorités syriennes et kurdes. C’est ce qu’a annoncé le ministère russe des Affaires étrangères, suite à une conversation téléphonique entre les deux ministres.

«Les questions liées à la situation dans le nord-est de la Syrie ont été discutées. Une opinion commune a été exprimée selon laquelle il est nécessaire de parvenir à une stabilisation durable, à long terme de la situation sur la rive est de l’Euphrate, fondée sur le respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la Syrie par le biais du dialogue entre Damas et Ankara, ainsi qu’entre les autorités syriennes et les représentants des Kurdes syriens. Il a été souligné que la Russie et l’Iran étaient prêts à encourager ces contacts», lit-on dans un communiqué du ministère.

«Les interlocuteurs se sont mis d’accord pour continuer les échanges de vues et la coordination des approches des trois pays garants du format d’Astana à l’égard du règlement syrien, y compris dans le cadre des préparatifs du comité constitutionnel à Genève», selon le ministère.

L’opération militaire turque Source de Paix

Le 9 octobre, Ankara a lancé son offensive Source de paix dans le nord-est de la Syrie. Avec pour but, d’après Recep Tayyip Erdogan, de sécuriser la frontière sud de son pays, protéger l’intégrité territoriale du pays voisin et assurer le retour des réfugiés syriens. Plusieurs pays -dont la France- et organisations ont sommé la Turquie de faire cesser sans délai l’opération qui fait des victimes même parmi les populations civiles.