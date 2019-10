Un ministre ivoirien salue les propos de Poutine sur l’Afrique

Le ministre ivoirien de la Promotion de l’investissement privé a salué dans un entretien accordé à Sputnik l’intention de Moscou de stimuler les échanges commerciaux entre la Russie et l’Afrique.

L’intention de la partie russe d’accroître ses échanges commerciaux avec les pays africains est un signe encourageant, a déclaré à Sputnik le ministre ivoirien en charge de la Promotion de l’investissement privé Emmanuel Essis Esmel.

«Et quand on entend le Président Poutine dire que le commerce entre l’Afrique et la Russie ce n’est que vingt milliards [de dollars, ndlr] et c’est loin de la potentialité, on est satisfait. Cela veut dire qu’il y a encore du room to improve, comme le disent les Anglais», a indiqué M.Esmel.

Contacté en marge du sommet Russie–Afrique à Sotchi , le ministre a qualifié l’évènement de «grand pas» et salué l’ouverture de l’économie russe aux pays africains.

Il s’est dit persuadé que la Russie et les pays africains allaient atteindre un niveau d’investissements et de commerce plus important dans les années à venir.

Sommet historique

Précédemment, le Président de la République de Côte d’Ivoire, Alassane Ouattara, avait invité les «amis russes» à investir dans l’économie du pays , qui affiche aujourd’hui l’un des plus forts taux de croissance dans le monde.

Le premier sommet Russie-Afrique se déroule du 23 au 24 octobre 2019 à Sotchi sous la coprésidence de Vladimir Poutine et de son homologue égyptien Abdel Fattah al-Sissi. Il s’agit de la première rencontre de ce niveau dans l’histoire des relations russo-africaines. Tous les chefs d’État de l’ensemble du continent africain, ainsi que les dirigeants des plus grandes organisations et associations de la région, y ont été invités.