La Russie «souhaite sincèrement» à l’Algérie de surmonter ses difficultés et de renforcer sa souveraineté, a déclaré jeudi 24 octobre Vladimir lors du forum Russie-Afrique qui se déroule à Sotchi, sur la mer Noire.

L’Algérie participe au sommet Russie-Afrique avec une délégation de haut niveau conduite par le chef de l’État par intérim, Abdelkader Bensalah.

Les échanges entre la Russie et l'Algérie ont augmenté de 18% en 2018 pour dépasser à 4 milliards de dollars, en dehors de la coopération technico-militaire. D'après les statistiques du Service fédéral russe des douanes (FTS), au cours des neuf premiers mois de 2018, la Russie a livré pour 2,3 milliards de dollars de marchandises en Algérie, et en a importé 8,2 millions de dollars.

Le premier sommet et forum économique Russie-Afrique se tient les 23 et 24 octobre 2019 à Sotchi, sous la coprésidence de Vladimir Poutine et d’Abdel Fattah al-Sissi. Comme le souligne le site officiel du sommet, cet événement est «la première rencontre de ce niveau dans l’histoire des relations russo-africaines», tous les chefs d’État de l’ensemble du continent africain ainsi que les dirigeants des plus grandes organisations et associations de la région y sont invités.

Détails à suivre