La Chine et la Russie franchissent-elles un cap dans leur coopération militaire?

Intervenant lors du neuvième forum de Xiangshan sur la sécurité, le ministre chinois de la Défense Wei Fenghe a salué la confiance qui régnait entre la Chine et la Russie dans le domaine militaire, leur partenariat stratégique et leur coopération profonde et pragmatique. Des analystes russe et chinois ont commenté cette déclaration pour Sputnik.