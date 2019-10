Première ministre belge: «Je suis une personne de dialogue, et il y aura un dialogue à installer»

La ministre belge du Budget, Sophie Wilmès, a été nommée Première ministre par intérim par le roi Philippe, dimanche 27 octobre au palais royal. Elle succède à Charles Michel, qui deviendra président du Conseil européen à partir du 1er décembre.

@Sophie_Wilmes est reçue en audience au Palais de Bruxelles. Elle est nommée comme Première Ministre. #BelgianRoyalPalace #MonarchBe pic.twitter.com/Ka1nPJiYWa — Belgian Royal Palace (@MonarchieBe) October 27, 2019

«C'est un grand honneur, une grande responsabilité que j'envisage comme un travail de continuité. Les affaires courantes ne nous laissent pas énormément de possibilité d'agir, et j'appelle donc à la formation d'un gouvernement de plein exercice au plus vite», a-t-elle déclaré à L’Écho.

Mme Wilmès, du Mouvement réformateur (MR), arrive à la tête d’un pays sans majorité au parlement. En effet, les deux grands partis du pays, l’Alliance néo-flamande (NVA) et le Parti socialiste (PS) pour le côté francophone, sont en négociations depuis les dernières élections législatives du 26 mai et ne sont toujours pas parvenus à former un gouvernement. «Je suis une personne de dialogue, et il y aura un dialogue à installer», a conclu la nouvelle Première ministre.