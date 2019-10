L'ambassadrice française à Moscou déplore l’absence de stratégie de l’UE envers la Russie

Intervenant lors de la présentation du rapport annuel «Russie 2019. Regards de l’observatoire franco-russe», l'ambassadeur français en Russie Sylvie Bermann a estimé qu’il était essentiel de poursuivre les relations avec Moscou et a appelé à maintenir un dialogue direct avec le pays dans l’intérêt des Européens, rapportent RIA Novosti.

Faire fonctionner les relations avec la Russie et la faire «plonger» dans les projets européens est très important, a annoncé l'ambassadeur français en Russie Sylvie Bermann lors de la présentation du rapport annuel «Russie 2019. Regards de l’observatoire franco-russe».

Plus de contacts avec l’Otan qu’avec l’UE

D’après Mme Bermann, il est anormal que l’Union européenne n’ait aucune stratégie pour assurer les relations avec Moscou et que ce dernier ait plus de contacts même avec l’Otan qu’avec l’UE.

Et de pointer l’existence de la logique selon laquelle il faudrait punir la Russie mettant fin à toutes les relations avec le pays.

Selon elle, une telle politique est erronée et des contacts doivent exister. Elle a rappelé que la France, le Royaume-Uni et les États-Unis avaient effectué des frappes contre ce pays, et que les Américains s’entretenaient avec les ministres de la Défense, des généraux français et britanniques, mais pas avec les Russes, ce qui n’était pas correct. Elle a donc appelé à maintenir un dialogue direct dans l’intérêt des Européens.