Kirill Vychinski a réalisé une série documentaire intitulée «Les gens du Donbass»

«Les gens du Donbass»: tel est le titre de la série documentaire réalisée par Kirill Vychinski, directeur exécutif de l’agence d’information internationale Rossiya Segodnya et ancien responsable du site RIA Novosti Ukraine.

Les personnages principaux de ce projet sont les habitants qui vivent depuis cinq ans déjà dans des conditions de guerre dans le Donbass, ainsi que ceux qui vivent les problèmes du Donbass - politologues, journalistes, volontaires. La diffusion de la série a commencé sur la chaîne YouTube ria.ru, et elle est également disponible sur le site de la vitrine du groupe médiatique Rossiya Segodnya.

«Une guerre civile se déroule aujourd'hui dans le Donbass, les médias en parlent tous les jours. Elle dure depuis cinq ans, et j'ai voulu parler aux gens du Donbass de ce qui leur était arrivé au cours de cette période, comment ils avaient changé, comment ils s'imaginaient leur avenir», a déclaré Kirill Vychinski.

La série se compose de huit épisodes, qui paraîtront chaque semaine sur YouTube. Kirill Vychinski a séparé les personnes interviewées en trois groupes: «extrêmes», professionnels du secteur social et analystes. L'héroïne du premier épisode est la rectrice de l'université nationale de Donetsk, Svetlana Bespalova, une femme de caractère. Apparaissent aussi le maire de Gorlovka Ivan Prikhodko, le directeur de l'Institut de chirurgie d'urgence et reconstructrice Goussak de Donetsk Emil Fistal, et le présentateur Dmitri Koulikov, originaire de Chakhtersk.

Kirill Vychinski, qui dirigeait le site RIA Novosti Ukraine, a été arrêté à Kiev le 15 mai 2018 pour «soutien aux républiques autoproclamées du Donbass» et «haute trahison». Sa peine aurait pu aller jusqu'à 15 ans de prison. Le tribunal avait prolongé à huit reprises la détention de l'accusé. Vladimir Poutine qualifiait cette situation de sans précédent et déclarait que Kirill Vychinski avait été arrêté «pour son activité professionnelle directe, pour l'accomplissement de ses fonctions de journaliste». Kirill Vychinski a été libéré le 28 août dernier, et il est revenu le 7 septembre en Russie. Le 21 octobre, il a été nommé membre du Conseil des droits de l'homme par décret présidentiel.