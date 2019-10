Instagram en panne pour de nombreux utilisateurs en France et dans d’autres pays européens

De nombreux utilisateurs en France et dans d’autres pays européens se sont plaints ce 30 octobre dans la soirée de défaillances de fonctionnement de l’application Instagram sur leurs appareils.

La plainte la plus fréquente concerne des «problèmes d’actualisation» du compte et du fil. Selon les statistiques du portail Downdetector, 63% des utilisateurs ont du mal à se connecter et 36% à avoir accès au site Web.

#instagramdown les employés d’Instagram en ce moment qui font tous pour que l’appli remarche car Twitter commence a prendre le dessus sur Insta : pic.twitter.com/SW73uiwepc — Agathe (@Agathe33788121) October 30, 2019

Quand insta beugue, que tu vas sur twitter pour te rassurer que t'es pas seule, et que tu vois "Tendances pour vous : #instagramdown". pic.twitter.com/ZrgNbYmXaW — 𝐆𝐫𝐚𝐳𝐢𝐞𝐥𝐥𝐚 (@graziella_lfvr) October 30, 2019

​

Le fonctionnement très ralenti a fait aussi l’objet de plaintes au sein des utilisateurs francophones. Un pic de plaintes a été enregistré sur Downdetector aux environs de 19h00.

À en juger par la carte des pannes du portail, les zones les plus touchées sont Paris et Londres, suivies de Vienne, Munich, Haarlem (Pays-Bas), Berlin, Varsovie, Rome, Madrid, Barcelone et Lisbonne. Outre le Vieux Continent, New York, Washington, Boston et Miami ont également signalé des défaillances. Les utilisateurs de Moscou n’y ont pas non plus échappé.

Certains ont pourtant annoncé par la suite sur Twitter que les problèmes avaient été résolus pour eux.