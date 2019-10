29.000 euros proposés au Royaume-Uni pour un travail de voyageur

Les personnes passionnées de voyages et d’aventures qui souhaitent monétiser leur hobby peuvent désormais tenter leur chance en participant à un concours ouvert au Royaume-Uni pour obtenir un poste de voyageur, un emploi de rêves pour certains, rémunéré 25.000 livres sterling (29.000 euros) l’année, affirme l’auteur de cette offre d’emploi, le métamoteur Wowcher.

Le candidat retenu pourra visiter 40 villes de différents pays, incluant les États-Unis, la Thaïlande, l’Italie, l’Islande et l’Indonésie. De plus, il pourra amener un ami avec lui et changer de partenaire pour chaque voyage. En contrepartie, le gagnant aura à partager ses impressions sur les réseaux sociaux sous forme de vidéos, photos et textes.

«Nous espérons que vous pourriez montrer à quel point une offre de Wowcher Travel peut être incroyable et à quel point vous pourriez passer un temps fabuleux avec l’une de nos nombreuses offres pour les globe-trotteurs», indique la publication.

«Nous voulons simplement que vous ayez une vraie aventure de vie et que vous créiez quelque chose de merveilleux ensemble, il est temps de prendre son envol!»

Afin d’y prendre part, tous les désireux de parcourir le monde pendant une année doivent publier une vidéo de 30 secondes expliquant pourquoi ils sont meilleurs pour ce travail et taguer trois amis.