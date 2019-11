Jane Fonda se dit «inquiète» pour Greta Thunberg

Dans une interview accordée à la BBC, dimanche 3 novembre, l’actrice et militante américaine Jane Fonda a affirmé qu’elle était «inquiète» pour Greta Thunberg. La star de 81 ans a été arrêtée quatre fois en un mois à Washington alors qu’elle participait à des manifestations pour protester contre l’inaction du gouvernement américain face au changement climatique.

«Je suis inquiète pour elle [Greta Thunberg]. Je ne l’ai pas rencontrée, j’espère que ça se produira un jour», a indiqué l’actrice au micro de la BBC, avant de louer la façon dont se défendait la jeune militante face à ses détracteurs.

«Elle parle de [son syndrome] Asperger comme d’un super-pouvoir, et je pense qu’elle a raison. Elle comprend que si elle est attaquée, c’est parce qu’elle fait la différence, et cela fait peur à certaines personnes», a-t-elle souligné.

Jane Fonda avait également expliqué que les activistes d’aujourd’hui étaient «plus intelligents, plus stratégiques, et plus avisés en matière de politique», en comparaison avec l’époque où l’actrice commençait à militer pour les droits civiques et contre la guerre au Vietnam dans les années 1960.

Greta Thunberg

La jeune militante environnementaliste de 16 ans s’est fait connaître en 2018 pour avoir protesté devant le parlement suédois contre l’inaction de celui-ci face au changement climatique. Elle a lancé le mouvement de «grève scolaire pour le climat», qui s’est propagé dans le monde entier.

Son discours à l’Assemblée générale des Nations unies, où elle a accusé les dirigeants mondiaux d’avoir «volé» son enfance avec des «paroles creuses», a suscité de nombreuses réactions, entre fierté et agacement.