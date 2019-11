Des porcelets vivants utilisés dans un crash test en Chine

En Chine, de jeunes cochons ont été utilisés pour tester l’efficacité de sièges pour enfant en cas d’accident de voiture. Attachés à ces dispositifs, quinze porcelets ont été projetés contre un mur à une vitesse variant entre 30 et 50 km/h, selon International Journal of Crashworthiness. Sept d’entre eux n’ont pas survécu au test, a rapporté le Daily Mail.

Live pigs are used as crash test dummies and killed in 'cruel' 30mph simulations in China https://t.co/P63SSr6jyX — Daily Mail Online (@MailOnline) October 31, 2019

Ces cochons étaient censés représenter des enfants âgés de six ans, indique le rapport du crash, qui fait état d’«abrasions, contusions et de lacérations» sur les porcelets qui ont survécu. Les animaux ont été privés d’eau et de nourriture plusieurs heures avant les tests. Des expériences similaires étaient menées aux États-Unis auparavant, notamment par General Motors, mais ont pris fin dans les années 1990.

PETA (People for the Ethical Treatment of Animals) a réagi à ces images dans un communiqué du 31 octobre, dénonçant cette pratique «meurtrière et barbare». L’association a par ailleurs souligné que l’anatomie des cochons était trop différente de celle des humains pour que les résultats de ces tests puissent être validés pour un usage humain.